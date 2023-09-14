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Китайский журналист Чэнь Вэйхуа: фон дер Ляйен ведёт ЕС к катастрофе

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Китайский журналист Чэнь Вэйхуа заявил, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен ведёт ЕС к катастрофе.

Об этом он написал в соцсети X.

«Когда Евросоюзом управляет американский пудель вроде фон дер Ляйен, это катастрофа за катастрофой для ЕС», — сказал Вэйхуа.

При этом он отметил, что под её руководством европейская экономика резко сокращается по сравнению с экономикой США. 

Ранее французский политик Флориан Филиппо отметил, что еврокомиссар Ильва Йоханссон занималась вязанием во время выступления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

Также Филиппо упрекнул главу ЕК в разграблении армии из-за помощи ВСУ.

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