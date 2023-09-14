Китайский журналист Чэнь Вэйхуа: фон дер Ляйен ведёт ЕС к катастрофе
Об этом он написал в соцсети X.
«Когда Евросоюзом управляет американский пудель вроде фон дер Ляйен, это катастрофа за катастрофой для ЕС», — сказал Вэйхуа.
При этом он отметил, что под её руководством европейская экономика резко сокращается по сравнению с экономикой США.
Ранее французский политик Флориан Филиппо отметил, что еврокомиссар Ильва Йоханссон занималась вязанием во время выступления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.
Также Филиппо упрекнул главу ЕК в разграблении армии из-за помощи ВСУ.