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Филиппо: еврокомиссар занималась вязанием из-за утомительной речи фон дер Ляйен

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Французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил, что еврокомиссар Ильва Йоханссон занималась вязанием во время выступления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

Об этом он написал в соцсети X.

По словам Филиппо, это свидетельствует о том, что речь главы ЕК «о положении дел в Союзе» была «утомительна».

«И эти высокооплачиваемые люди решают наши судьбы! Невероятно», — сказал политик.

Ранее Филиппо обвинил фон дер Ляйен в расизме из-за запретов ЕС для россиян

Также он упрекнул главу ЕК в разграблении армии из-за помощи ВСУ.

Кроме того, сообщалось, что фон дер Ляйен заявила о планах начать подготовку к расширению ЕС.

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