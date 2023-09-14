Филиппо: еврокомиссар занималась вязанием из-за утомительной речи фон дер Ляйен
Об этом он написал в соцсети X.
По словам Филиппо, это свидетельствует о том, что речь главы ЕК «о положении дел в Союзе» была «утомительна».
«И эти высокооплачиваемые люди решают наши судьбы! Невероятно», — сказал политик.
Ранее Филиппо обвинил фон дер Ляйен в расизме из-за запретов ЕС для россиян
Также он упрекнул главу ЕК в разграблении армии из-за помощи ВСУ.
Кроме того, сообщалось, что фон дер Ляйен заявила о планах начать подготовку к расширению ЕС.