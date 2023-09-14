Филиппо: еврокомиссар занималась вязанием из-за утомительной речи фон дер Ляйен

Французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил, что еврокомиссар Ильва Йоханссон занималась вязанием во время выступления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

Об этом он написал в соцсети X.

По словам Филиппо, это свидетельствует о том, что речь главы ЕК «о положении дел в Союзе» была «утомительна».

«И эти высокооплачиваемые люди решают наши судьбы! Невероятно», — сказал политик.

Ранее Филиппо обвинил фон дер Ляйен в расизме из-за запретов ЕС для россиян

Также он упрекнул главу ЕК в разграблении армии из-за помощи ВСУ.

Кроме того, сообщалось, что фон дер Ляйен заявила о планах начать подготовку к расширению ЕС.