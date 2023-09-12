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Филиппо обвинил фон дер Ляйен в расизме из-за запретов ЕС для россиян

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поразила в правах граждан России запретом на въезд в Евросоюз на личном транспорте, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Урсула фон дер Ляйен только что объявила об этом: отныне русским, всем русским, запрещено ввозить в ЕС автомобили, мобильные телефоны и даже туалетную бумагу», — приводит РИА Новости слова Филиппо в соцсети X.

Он отметил, что данная мера направлена на нагнетание напряжённости и подчинение неоконсервативной повестке США.

Политик добавил, что такая политика является проявлением расизма.

Ранее Евросоюз запретил россиянам ввозить личные вещи, в том числе зарегистрированные в России автомобили.

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