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Захарова назвала Бербок недалёкой из-за заявления о санкциях

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала недалёкой главу внешнеполитического ведомства Германии Анналену Бербок после её слов об антироссийских санкциях.
Захарова назвала Бербок недалёкой из-за заявления о санкциях
  • РИА Новости

Немецкий дипломат ранее заявила, что в Европе никто не верил, что санкции остановят Россию, когда их вводили, но «санкции — это важно».

«Как говорится, никто из них не думал, что поворот на 360 приведёт к изменению курса, просто это важно. Какая же удивительно необразованная и откровенно недалёкая представитель Германии. И ведь она не одна, их таких в правительствах ЕС сотни и сотни», — написала Захарова в своём Telegram.

Она также напомнила о ситуации, когда Бербок на заседании G20 кричала в микрофон: «Сергей Лавров, я к вам обращаюсь!» Однако, по словам Захаровой, главы российского МИД в тот момент в зале не было — вместо него сидел заместитель, который тщетно пытался убедить немецкого дипломата, что он не Лавров.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Германии заявила в интервью журналисту Штефану Ламби, что разочарована экономическим эффектом санкций против России.

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