Бербок заявила, что разочарована экономическим эффектом антироссийских санкций

Глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок заявила в интервью журналисту Штефану Ламби, что разочарована экономическим эффектом санкций против России.

«Вообще-то экономические санкции (против России. — RT) должны были иметь экономический эффект. Но этого не происходит», — цитирует слова министра Spiegel.

По мнению политика, это произошло, потому что «логика демократий не работает в автократиях».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на пессимистические прогнозы, в 2022 году Россия стала пятой по величине экономикой мира, опередив Германию.

Также стало известно, что в августе уровень деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны упал до минимума с ноября 2020-го на фоне антироссийских санкций.