Над Азовским морем, Курской и Белгородской областями: средства ПВО предотвратили три попытки атаки киевского режима

Средства ПВО уничтожили три беспилотника над разными регионами России

В ночь на 2 июня дежурные средства противовоздушной обороны России предотвратили три попытки киевского режима совершить террористические атаки на объекты на территории страны. Два беспилотных летательных аппарата было сбито над Курской и Белгородской областями, ещё один — над акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны РФ. В то же время в зоне СВО артиллеристы группировки «Запад» уничтожили миномётный расчёт ВС Украины с орудием, не дававший продвигаться пехоте группировки на купянском участке фронта.

© Vladimir Baranov/Global Look Press