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Над Азовским морем, Курской и Белгородской областями: средства ПВО предотвратили три попытки атаки киевского режима

Средства ПВО уничтожили три беспилотника над разными регионами России

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RT
В ночь на 2 июня дежурные средства противовоздушной обороны России предотвратили три попытки киевского режима совершить террористические атаки на объекты на территории страны. Два беспилотных летательных аппарата было сбито над Курской и Белгородской областями, ещё один — над акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны РФ. В то же время в зоне СВО артиллеристы группировки «Запад» уничтожили миномётный расчёт ВС Украины с орудием, не дававший продвигаться пехоте группировки на купянском участке фронта.
Над Азовским морем, Курской и Белгородской областями: средства ПВО предотвратили три попытки атаки киевского режима
  • © Vladimir Baranov/Global Look Press
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  • 02 июня 2024

    Кураторы религиозных организаций из числа сотрудников СБУ обязали настоятелей храмов и приходов Церкви евангельских христиан-баптистов, Церкви Веры Евангельской, УГКЦ и ПЦУ склонять прихожан к вступлению в ряды ВСУ.

    Эти инструкции были получены в Церкви евангельских христиан-баптистов, Церкви Веры Евангельской, в УГКЦ и ПЦУ, рассказали представители пророссийского подполья подконтрольного Киеву города Херсона.

  • Около 45 уклоняющихся от мобилизации погибли при попытке сбежать с Украины через горы и реки, заявили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы страны, пишет ТАСС. 

    Также в пресс-службе сообщили, что это только подтверждённые факты, и выражают уверенность, что реальное число погибших больше.

  • Артиллеристы группировки «Запад» со второго выстрела самоходной гаубицы «Мста-С» уничтожили миномётный расчёт ВС Украины с орудием, мешавший продвигаться пехоте группировки российских войск на Купянском участке фронта в зоне СВО.

    Как рассказал командир орудия с позывным «Буран», расчёт довольно опытный, на счету артиллеристов такие цели, как пехота, большое количество арторудий, техника, а также позиции Вооружённых сил Украины.

  • В Министерстве обороны РФ сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 2 июня уничтожили три беспилотных летательных аппарата. Два из них сбили над Курской и Белгородской областями, ещё один — над акваторией Азовского моря.

  • Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Сбито несколько воздушных целей, пострадавших нет.

    Гладков добавил, что осколком пробит багажник одного автомобиля, а также в селе Севрюково есть повреждения в пяти частных жилых домовладениях.

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