Над Азовским морем, Курской и Белгородской областями: средства ПВО предотвратили три попытки атаки киевского режима
Средства ПВО уничтожили три беспилотника над разными регионами России
- © Vladimir Baranov/Global Look Press
-
02 июня 2024
Кураторы религиозных организаций из числа сотрудников СБУ обязали настоятелей храмов и приходов Церкви евангельских христиан-баптистов, Церкви Веры Евангельской, УГКЦ и ПЦУ склонять прихожан к вступлению в ряды ВСУ.
Эти инструкции были получены в Церкви евангельских христиан-баптистов, Церкви Веры Евангельской, в УГКЦ и ПЦУ, рассказали представители пророссийского подполья подконтрольного Киеву города Херсона.
-
Около 45 уклоняющихся от мобилизации погибли при попытке сбежать с Украины через горы и реки, заявили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы страны, пишет ТАСС.
Также в пресс-службе сообщили, что это только подтверждённые факты, и выражают уверенность, что реальное число погибших больше.
-
Артиллеристы группировки «Запад» со второго выстрела самоходной гаубицы «Мста-С» уничтожили миномётный расчёт ВС Украины с орудием, мешавший продвигаться пехоте группировки российских войск на Купянском участке фронта в зоне СВО.
Как рассказал командир орудия с позывным «Буран», расчёт довольно опытный, на счету артиллеристов такие цели, как пехота, большое количество арторудий, техника, а также позиции Вооружённых сил Украины.
-
В Министерстве обороны РФ сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 2 июня уничтожили три беспилотных летательных аппарата. Два из них сбили над Курской и Белгородской областями, ещё один — над акваторией Азовского моря.
-
Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сбито несколько воздушных целей, пострадавших нет.
Гладков добавил, что осколком пробит багажник одного автомобиля, а также в селе Севрюково есть повреждения в пяти частных жилых домовладениях.