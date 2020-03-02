«Изложены на 24 страницах»: Путин внёс в Госдуму поправки к законопроекту о Конституции

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму поправки к законопроекту об изменении Конституции. Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, поправки изложены на 24 страницах и направлены в профильный комитет по государственному строительству и законодательству.

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму поправки к законопроекту об изменении Конституции. Об этом рассказал председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

«Поправки президента — это итог его диалога с представителями всех фракций, гражданского общества. Часть этих поправок звучала в ходе встреч с инициативной группой, которую президент постоянно приглашал к диалогу», — рассказал Володин.

Он не стал раскрывать их содержание, но добавил, что поправки «изложены на 24 страницах», они направлены в профильный комитет по государственному строительству и законодательству.

По его словам, всего к законопроекту об изменении Конституции поступило более 300 поправок.

«Цифра постоянно уточняется», — добавил он.

Отвечая на вопрос журналистов, Володин подтвердил, что среди президентских поправок есть положение о Боге.

«Есть. Могу вам его найти, но это займёт время. Есть поправка, которая говорит о нашей идентичности, поправки, которые закрепляют наши традиции, культуру, историю. Если говорить о перечне, то он достаточно широкий», — цитирует его РИА Новости.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, говоря о поступающих инициативах, рассказал, что, в частности, предлагается распространить требование об отсутствии иностранного гражданства на уполномоченного по правам человека и прокуроров.

Крашенинников также сообщил, что в ст. 125 Конституции предлагается внести дополнение к ранее одобренным поправкам — о том, что Конституционный суд России может проверять конституционность не только федеральных конституционных законов и федеральных законов, но и законов РФ о поправке к Конституции РФ.

Кроме того, предлагается дополнить одобренные ранее нормы о разрешении КС РФ вопросов об исполнимости решений межгосударственных органов в их истолковании, противоречащем Конституции. Указывается, что КС РФ также разрешает вопрос об исполнимости решения иностранного или международного (межгосударственного) суда, иностранного или международного третейского суда (арбитража), противоречащего основам правопорядка (публичного порядка) РФ.

Поправками также предлагается распространить положения ст. 93 Конституции на процедуру лишения неприкосновенности президента, прекратившего исполнение своих полномочий.

«Указанная процедура предусматривается не только для отрешения главы государства от должности, но и для лишения бывшего президента неприкосновенности. Это корреспондирующее изменение в соответствии с поддержанными ранее комитетом поправками», — уточнил Крашенинников.

Также предлагается скорректировать конституционные нормы о вотуме недоверия правительству.

Помимо этого, вносится уточнение в ст. 95 о том, что Совет Федерации состоит из сенаторов Российской Федерации. При этом представители регионов входят на срок полномочий соответствующих законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти.

«Кроме того, вносятся и другие поправки, которыми положения глав Конституции с 3-й по 8-ю приводятся в соответствие с одобренными ранее изменениями», — уточнил он.

В то же время вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что в Конституции предлагается закрепить положение о браке.

«Для меня же самым важным является предложение о закреплении в основном законе понятия брака как союза мужчины и женщины. И я рад, что эта поправка появилась за подписью главы государства», — заявил Толстой.

Также ТАСС со ссылкой на текст президентской поправки сообщил, что Владимир Путин предложил закрепить в Конституции положение о правопреемстве России в отношении СССР.

«Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами Российской Федерации», — указано в тексте.

В конце февраля Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил, что о предстоящем общероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ знают 79% россиян. Наибольшую поддержку российских граждан имеют инициативы социального плана, такие как обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания, социальной поддержки детям, принятие МРОТ на уровне не менее величины прожиточного минимума и ежегодной индексации пенсии.

Напомним, 15 января президент России Владимир Путин выступил с ежегодным обращением к Федеральному собранию, в ходе которого вынес на обсуждение ряд конституционных поправок. Второе чтение соответствующего законопроекта запланировано в Госдуме на 10 марта.