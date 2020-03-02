В Госдуму поступила поправка президента к Конституции касательно брака
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- РИА Новости
По словам Толстого, Путин внёс в Госдуму свои предложения касательно поправок в Конституцию, они изложены на 24 страницах.
«Для меня же самым важным является предложение о закреплении в основном законе понятия брака как союза мужчины и женщины. И я рад, что эта поправка появилась за подписью главы государства», — приводит его слова РИА Новости.
13 февраля Путин на встрече с представителями рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию отметил, что, пока он является президентом, в России не будет понятий «родитель №1» и «родитель №2», а будет «папа» и «мама».