В Госдуму поступила поправка президента к Конституции касательно брака

В Госдуму поступило предложение президента России Владимира Путина о закреплении в Конституции поправки касательно понятия брака как союза мужчины и женщины. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

По словам Толстого, Путин внёс в Госдуму свои предложения касательно поправок в Конституцию, они изложены на 24 страницах.

«Для меня же самым важным является предложение о закреплении в основном законе понятия брака как союза мужчины и женщины. И я рад, что эта поправка появилась за подписью главы государства», — приводит его слова РИА Новости.

13 февраля Путин на встрече с представителями рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию отметил, что, пока он является президентом, в России не будет понятий «родитель №1» и «родитель №2», а будет «папа» и «мама».