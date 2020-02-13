Путин пообещал, что при нём в России не исчезнут понятия «папа» и «мама»

Президент России Владимир Путин во время встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию отметил, что, пока он занимает пост главы государства, в стране не будет понятий «родитель №1» и «родитель №2».

Во время обсуждения понятия семьи президент призвал проработать вопросы формулировок.

В частности, он отметил, что брак является союзом мужчины и женщины.

«Что касается «родителя номер 1» и «родителя номер 2», я уже как-то публично говорил и повторю ещё раз: пока я президент, у нас не будет родителя номер один... У нас будет папа и мама», — сказал Путин.

В ноябре 2019 года российский президент во время заседания совета по межнациональным отношениям выразил надежду, что выражения «родитель номер 1» и «родитель номер 2» никогда не заменят в семье традиционные понятия «мама» и «папа».