Путин выразил надежду на то, что «родитель номер 1» не заменит «маму»

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Российский президент Владимир Путин выразил надежду, что выражения «родитель номер 1» и «родитель номер 2» никогда не заменят в семье традиционные понятия «мама» и «папа».
Путин выразил надежду на то, что «родитель номер 1» не заменит «маму»
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал во время заседания совета по межнациональным отношениям.

«Вы сказали, что слово «мама» невозможно заменить. Оказывается, возможно — в некоторых странах заменили. «Родитель номер 1», «родитель номер 2». Надеюсь, у нас этого никогда не будет», — сказал он.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко высказала мнение, что предоставление однополым семьям права усыновлять детей приведёт к вырождению человечества.

В конце мая Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о создании реестра лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами и попечителями.

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с RT заявила, что такой реестр может послужить началом межведомственной коммуникации по вопросам семейной политики.

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