«66% планируют принять участие»: во ВЦИОМ рассказали о готовности россиян голосовать по поправкам к Конституции

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил, что 66% россиян рассматривают возможность принять участие в голосовании по поправкам к Конституции. При этом 41% респондентов выразили уверенность, что придут на избирательные участки. О конкретных предложениях, по которым будет проходить голосование, знает каждый четвёртый гражданин (23%). Как стало известно, наибольшей поддержкой у россиян пользуются изменения в социальной сфере.

О предстоящем общероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ знают 79% россиян. Об этом сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным центра, 66% россиян рассматривают возможность принять участие в голосовании, при этом 41% выразили уверенность, что придут на избирательные участки. Чаще других о намерении голосовать заявляют граждане 45—59 лет (70%) и старше 60 лет (73%).

При этом о конкретных предложениях, по которым будет проходить голосование, знает каждый четвёртый (23%). Чаще всего россияне называли пункт об обязательной регулярной индексации пенсий (9%), затем другие поправки, касающиеся социальной политики, далее — ограничение на пребывание одного человека на посту президента России более двух сроков подряд.

Наибольшую поддержку граждан получили предложения об обеспечении государством доступности и качества медицинского обслуживания (97%), социальной поддержке детям (96%), принятии МРОТ на уровне не менее величины прожиточного минимума (95%), ежегодной индексации пенсии (94%).

Россияне также назвали важными пункты о неделимости территории РФ (94%) и запрете для чиновников иметь вид на жительство в другой стране, иностранное гражданство или счета за рубежом (93%).

Ранее глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров в интервью говорил, что из всех предложенных президентом Владимиром Путиным поправок к Конституции РФ наибольшую поддержку россиян имеют инициативы социального плана.

Речь идёт об изменениях, связанных с поддержкой государством многодетных семей и тех, кто решил завести ребёнка, а также всё, что относится к социальным гарантиями.

«О политических поправках люди пока знают меньше и не очень в них разбираются. Наибольший резонанс среди них вызвало предложение о приоритете российской Конституции над международными обязательствами», — пояснял Фёдоров.

Глава центра добавил, что общероссийское голосование по поправкам планируется провести в апреле, и двух месяцев должно хватить, «чтобы донести до людей всю необходимую информацию».

Директор Центра политического анализа Павел Данилин в разговоре с RT высказал мнение, что общая явка на голосование составит более 55%, в ряде регионов она дойдёт до 80%.

«Но в целом цифра будет где-то 55% или выше. Что касается итогов, пока трудно прогнозировать. Но исходя из того, что я слышал, граждане крайне оптимистично относятся как к социальным, так и к политическим поправкам, касающимся суверенитета, индексации зарплат и пенсий. Поэтому я думаю, что поддержка инициатив будет на уровне около 75%—80%», — рассказал он.

Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко в беседе с RT также отметил, что российских граждан более всего интересуют изменения в социальной сфере.

«Новации в сфере переустройства ветвей власти и распределения полномочий далеки от реальной жизни россиян, и вдаваться во все эти детали никто не хочет», — отметил он.

РИА Новости

© Михаил Климентьев

Он также пояснил, что, судя по данным опросов фокус-групп, которые проводили некоторые организации, люди думают, что в Конституции будут прописаны выплаты на первого ребёнка.

«Хотя на самом деле эти выплаты не предусмотрены в данных поправках, они проводятся по другой части и по другой законодательной истории», — рассказал эксперт.

Напомним, 15 января президент России Владимир Путин выступил с ежегодным обращением к Федеральному собранию, в ходе которого вынес на обсуждение ряд конституционных поправок.

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В частности, Путин заявил о необходимости прописать в Конституции, что минимальный размер оплаты труда в стране не может быть меньше прожиточного минимума. Также он призвал закрепить в основном законе, что в России гарантируется достойное пенсионное обеспечение и регулярная индексация пенсий. Глава государства также затронул тему повышения роли Конституции и её приоритета над международными правовыми нормами.

Также лидер страны считает необходимым поручить Госдуме не только согласование, но и утверждение кандидатуры премьер-министра. Помимо этого, он предложил усилить роль Конституционного суда, наделив его правом по запросу президента проверять конституционность законопроектов и других документов.

Наряду с этим глава государства заявил о необходимости сделать более значимым участие губернаторов в принятии решений федерального значения, а также закрепить в Конституции роль и статус Госсовета. Кроме того, Путин предложил включить в основной закон страны требование к лицам, претендующим на президентское кресло: они должны проживать в России не менее 25 лет и не иметь иностранного гражданства.