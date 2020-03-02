Президентские поправки к Конституции предусматривают упоминание Бога

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в числе президентских поправок к законопроекту о внесении изменений в Конституцию есть упоминание о Боге, передаёт ТАСС.

«Есть», — ответил спикер нижней палаты парламента на соответствующий вопрос.

Володин также зачитал журналистам текст предложенных поправок.

«Российская Федерация, объединённая тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признаёт исторически сложившееся государственное единство», — заявил он.

Ранее Володин сообщил, что в Госдуму поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции России, изложенные на 24 страницах.