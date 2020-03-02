Президентские поправки к Конституции предусматривают упоминание Бога

Короткая ссылка
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в числе президентских поправок к законопроекту о внесении изменений в Конституцию есть упоминание о Боге, передаёт ТАСС.
Президентские поправки к Конституции предусматривают упоминание Бога
  • РИА Новости

«Есть», — ответил спикер нижней палаты парламента на соответствующий вопрос.

Володин также зачитал журналистам текст предложенных поправок. 

«Российская Федерация, объединённая тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признаёт исторически сложившееся государственное единство», — заявил он.

Ранее Володин сообщил, что в Госдуму поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции России, изложенные на 24 страницах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить