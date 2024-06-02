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Жителей Киева предупредили о введении длительных отключений электричества

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Жители Киева с 2 июня столкнутся с дополнительными отключениями электроэнергии. Об этом их предупредил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
Жителей Киева предупредили о введении длительных отключений электричества
  • © AP Photo/Efrem Lukatsky

По его словам, с указанной даты в столице Украины будут действовать «стабилизационные отключения».

«По указанию «Укрэнерго» графики будут действовать с 00:00 до 05:00, а также с 18:00 до 24:00», — отметил он в сообщении, которым поделился в личном Telegram-канале.

Попко сообщил, что этих лимитов должно хватить на обеспечение порядка 76% потребностей Киева.

Он также добавил, что с новыми тарифами на электроэнергию, которые вступили в силу 1 июня, экономия поможет киевлянам «сохранить семейный бюджет».

В пятницу, 31 мая, стало известно, что на Украине более чем на 60% повысили тарифы на электроэнергию.

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