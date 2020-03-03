В Кремле оценили внесение поправки об упоминании Бога в Конституции

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Внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога не изменит светского характера государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле оценили внесение поправки об упоминании Бога в Конституции
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Журналисты спросили у него, перестанет ли страна быть светским государством в случае принятия такой поправки.

«Не могу сейчас ответить на этот вопрос. Но очевидно, что государство свой светский характер не теряет», — сказал представитель Кремля.

Как отметил Песков, вопросы, связанные с данной поправкой, будут своевременно прояснены.

«Точного времени и точного формата разъяснения я вам сейчас назвать не могу», — заявил он.

Он подчеркнул, что соответствующее толкование будет дано до всенародного голосования по поправкам.

«До принятия, до голосования будет широкая кампания по разъяснению этих поправок, этого текста — об этом говорили неоднократно сам президент и участники рабочей группы», — заключил Песков.

2 марта в Госдуму поступили президентские поправки к законопроекту об изменении Конституции.

Как заявили в нижней палате парламента, поправки изложены на 24 страницах и направлены в профильный комитет.

В числе поправок есть упоминание о Боге.

Подробнее — в материале RT.

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