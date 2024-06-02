«Надёжные помощники»: какие роботизированные комплексы создаются для российской армии

Специалисты «Ростеха» разработали многофункциональные роботизированные комплексы «Депеша» и «Багги». Они предназначены для перевозки грузов, эвакуации раненых, также могут применяться для поражения живой силы и позиций противника. Как отмечают в госкорпорации, «Депеша» — наземная беспилотная FPV-платформа, которая может использоваться как дрон-камикадзе. К преимуществам роботизированных комплексов эксперты относят длительную работоспособность, быструю адаптацию к различным боевым задачам и солидную грузоподъёмность.

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») разработал многофункциональный роботизированный комплекс «Депеша», сообщили в госкорпорации.

Утверждается, что это первая в мире наземная FPV-платформа, которая может использоваться как дрон-камикадзе. Также холдинг создал автономный комплекс «Багги», способный выполнять широкий спектр задач на театре военных действий (ТВД). В настоящее время новейшие наземные роботы проходят всесторонние испытания, в том числе в зоне СВО.

«Одной из важнейших характеристик роботизированных машин, наряду с компактностью и манёвренностью, является их грузоподъёмность. У «Депеши» она составляет 150 кг, у «Багги» — 250 кг. Это делает этих роботов надёжными помощниками для бойцов на передовой. «Депеша» и «Багги» быстро и незаметно могут доставлять на передний край провизию, боеприпасы, топливо и даже эвакуировать раненых солдат», — рассказали в «Ростехе».

Новейшие автономные платформы в различных вариантах исполнения могут применяться и для поражения живой силы и позиций противника. В частности, «Депеша» и «Багги» способны минировать местность и разрушать фортификационные сооружения — доты, дзоты, укреплённые огневые точки и опорные пункты.

«Робот «Депеша» собран на гусеничной платформе и управляется оператором с помощью джойстика и FPV-шлема. У роботизированного комплекса «Багги» — колёсная платформа, управляется он с помощью джойстика и планшета. Оба робота могут использоваться как наземные дроны-камикадзе для поражения целей противника подрывом заряда, который робототехнический комплекс доставляет к цели», — отметили в пресс-службе «Ростеха».

Компактность и манёвренность

Согласно данным Минобороны РФ, в зоне СВО достаточно широко используются робототехнические комплексы (РТК). Так, 1 июня ведомство опубликовало кадры применения многофункциональной дистанционно управляемой платформы группировки войск «Север».

Чаще всего робот применяется для перевозки боеприпасов и других необходимых бойцам грузов. При этом военнослужащие могут легко адаптировать РТК под задачи минирования, разминирования и дистанционный подрыв при штурмовых действиях.

В пресс-службе Минобороны одной из важнейших характеристик роботизированных машин, наряду с компактностью и манёвренностью, назвали их грузоподъёмность.

Робот, применяемый группировкой «Север», способен перевозить до 250 кг. Вес самой машины — 100 кг, она развивает скорость до 40 км/ч и имеет запас хода 40 км.

Платформа, оснащённая электромоторами, комплектуется колёсами низкого давления, обеспечивающими хорошую проходимость. РТК управляется с помощью джойстика и планшета.

В апреле Минобороны рассказало об испытаниях в зоне СВО новейшего роботизированного комплекса разминирования «Сталкер». Он использовался на Авдеевском направлении для зачистки местности от взрывоопасных предметов.

Робот представляет собой дистанционно управляемую гусеничную машину массой около 30 т. На платформе установлен бойковый трал, который позволяет проделывать сплошной проход в минных полях. По информации Минобороны РФ, «Сталкер» способен бороться с противопехотными и противотанковыми минами, находящимися на глубине до 30 см. Оператор может управлять РТК на дистанции до 1 км.

Роботизированная машина разминирования «Сталкер» ВС РФ

© Министерство обороны РФ

Наряду со «Сталкером» на Авдеевском направлении в боевых условиях испытывался робототехнический комплекс «Скорпион». Однако военное ведомство пока не раскрывает его возможности и характеристики.

Также для нужд разминирования в зоне СВО курганское предприятие «МобиДик» разрабатывает модернизированную электрическую беспилотную установку разминирования (ЭБУР) «Челнок». Как ранее рассказал RT начальник лаборатории перспективных электрических разработок этой компании Руслан Усманов, на поле боя комплекс может фактически заменить легендарный УР-77 «Змей Горыныч», способный проделывать в минных полях проходы шириной около 6 м и длиной до 100 м.

«Высота второй версии «Челнока» будет аналогичной высоте колёс — это 1450 мм. Таким образом, она будет ниже и, соответственно, менее заметной. Будут некоторые изменения и в компоновке. В остальном всё останется прежним, в том числе штатный армейский заряд — УЗП, который используется в знаменитом УР-77 «Змей Горыныч», — пояснил Усманов.

«Челнок» оснащён двумя электродвигателями совокупной мощностью 100 кВт или 136 л. с. Моторы отличаются бесшумностью работы и небольшим тепловым излучением. Данные качества способствуют снижению заметности для разведки противника.

Управление «Челноком» может осуществляться по кабелю и беспроводному помехозащищённому каналу, по которому передаются радиосигналы и видеоизображение. Помимо этого, разработчиком предусмотрена ретрансляция сигналов и контроль за комплексом с помощью дронов.

Прикрытие и удары

Как полагают в Минобороны РФ, РТК востребованы для широкого круга задач, в том числе для эвакуации раненых. Военное ведомство поручило разработчикам провести скорейшую доработку таких робототехнических комплексов и наладить их серийное производство.

Одним из предприятий, создающих автономные эвакуационные платформы, является компания «Аркодим». В частности, она выпускает РТК «Братишка», созданный для работы в так называемой красной зоне — области боевого столкновения с противником, где первая помощь ограничена либо невозможна из-за обстрелов.

Как заявил в февральском интервью RT генеральный директор предприятия Артём Барахтин, при массе около 200 кг робот способен транспортировать сопоставимый по весу груз. Движение платформы обеспечивает электропривод мощностью около 9 кВт. Максимальная скорость «Братишки» составляет 15 км/ч, запас хода — до 16 часов, дальность управления — до 3 км, а при наличии ретранслятора — до 10 км.

«Робототехнический комплекс управляется подобно обычному FPV-дрону — с помощью VR-очков и пульта. Также для контроля движения мы рекомендуем использовать беспилотник. Всё-таки вид сверху предпочтительнее, чем с камеры на борту «Братишки», если он движется в условиях плохой видимости», — пояснил Барахтин.

Также дистанционно-управляемые платформы могут использоваться на ТВД как носители компактных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом в середине мая агентству ТАСС рассказал генеральный директор компании «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко. По его словам, подобный подход позволит снизить риски при эвакуации из так называемых серых зон и при штурмовых действиях.

«Поэтому мы сотрудничаем с теми, кто производит роботов: в концепции есть два робота с «Тритоном», которые сопровождают или штурмовую группу, или роботов-штурмовиков. В будущем это должно массово начать появляться. Но вот эти роботы с РЭБ, которые прикрывают эвакуационных роботов или роботов, устанавливающих мины, — они уже есть и работают в зоне СВО», — сообщил Осломенко.

Опрошенные RT эксперты называют роботизированные машины крайне полезными изделиями на современном ТВД. При умелой тактике применения они способны обеспечивать небольшие группы войск боекомплектом, водой, продуктами и другими грузами, а также вывозить раненых.

«На мой взгляд, сейчас дистанционные платформы особенно востребованы прежде всего для выполнения транспортных функций и эвакуации из красной зоны. Применение таких изделий позволит значительно сократить риски человеческих потерь при доставке необходимых грузов на передовые позиции. Также это чрезвычайно облегчит перевозку раненых — мы исключим риск обстрелов эвакуационной команды», — отметил в комментарии RT военный эксперт Александр Зимовский.

По его мнению, РТК вполне подходят и для выполнения ударных задач. Например, современные технологии позволяют установить на роботизированные комплексы взрывчатку, пулемёты, гранатомёты и ракетные пусковые установки.

«На самом деле хорошо обученный гранатомётчик будет эффективнее любой безэкипажной машины с АГС-17 (30-мм автоматический гранатомёт на станке. — RT). Обученный боец ведёт более точную стрельбу и лучше ориентируется в окружающей обстановке. Однако это не означает, что РТК как носители оружия не нужны. На ТВД всегда будут участки, где требуется огневая поддержка, но отправлять туда людей чрезвычайно рискованно», — пояснил Зимовский.

Как полагает аналитик, в ближайшее время РТК могут облегчить ведение штурмовых действий, в том числе при применении в варианте камикадзе. Однако для этого автономные машины должны действовать при поддержке БПЛА. Дроны необходимы для контроля обстановки, ретрансляции сигналов управления и видеоизображения.

Опытный робототехнический комплекс, оснащённый средствами огневого поражения

© Министерство обороны РФ

Аналогичной точки зрения придерживается и полковник в отставке Виктор Литовкин. В беседе с RT он заявил, что БПЛА будут выполнять функции навигации и целеуказания для наземных беспилотников. При выработке грамотной тактики применения РТК смогут наносить чувствительные удары по позициям и технике врага. К преимуществам дистанционно управляемых машин аналитик отнёс их способность работать длительное время, быструю адаптацию к различным боевым задачам и солидную грузоподъёмность.