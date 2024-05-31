«Сохранит жизнь сапёрам»: в новых регионах РФ проходят испытания российского робота МГР-4 «Шмель»

В новых регионах России начался новый этап испытаний в реальных условиях робота-сапёра МГР-4 «Шмель». Машину используют для разминирования гражданских объектов. МГР-4 оснащён системой дистанционного управления с внешними камерами и датчиками. «Шмель» позволяет проводить разминирование дистанционно, не подвергая лишнему риску сапёров-спасателей. Также инженеры внесли в конструкцию ряд изменений и адаптировали размеры робота под габариты стандартного грузовика для удобства транспортировки. Эксперты уверены, что этот класс машин в обозримой перспективе будет постоянно модернизироваться. Аналитики не исключают, что в подобных комплексах будут применены технологии искусственного интеллекта, что позволит повысить их автономность.

Робота-сапёра МГР-4 «Шмель» начали применять для гражданского разминирования в новых регионах России, сообщили в пресс-службе «Ростеха».

«Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» начал новый этап опытной эксплуатации робота-сапёра МГР-4 «Шмель». Испытания проходят в реальных условиях: машину используют для разминирования гражданских объектов в новых регионах. МГР-4 — инициативная разработка двух предприятий холдинга «Высокоточные комплексы»: Ковровского электромеханического завода (КЭМЗ) и ВНИИ «Сигнал», — рассказали в госкорпорации.

В «Ростехе» отметили, что МГР-4 «Шмель» представлен на международном салоне «Комплексная безопасность — 2024», который проходит в подмосковном парке «Патриот» с 29 мая по 1 июня.

«Процесс совершенствования и доработки комплекса разминирования продолжается, холдинг заинтересован в создании отвечающей всем необходимым требованиям и при этом недорогой машины дистанционного разминирования», — приводит пресс-служба слова гендиректора ВНИИ «Сигнал» Владимира Пименова.

В помощь сапёрам

МГР-4 «Шмель» — это модернизация роботизированного комплекса разминирования, созданного на базе мини-погрузчика Ант-1000. «Шмель» оснащён лебёдкой с гидравлическим приводом, цепным молотковым тралом и предназначен для обнаружения и ликвидации противопехотных мин. У него нет кабины или каких-либо систем для ручного управления.

«Главная особенность машины — система дистанционного управления с внешними камерами и датчиками. Она позволяет проводить разминирование дистанционно, не подвергая лишнему риску сапёров-спасателей», — подчеркнули в «Ростехе».

В госкорпорации также обратили внимание на то, что сейчас МГР-4 «Шмель» проходит комплексные испытания в реальных условиях, что позволило оперативно доработать машину.

«Например, «Шмель» получил новый противоминный трал. Он особенно эффективен против малоразмерных противопехотных мин, которые представляют серьёзную угрозу для мирных жителей. При этом МГР-4 сохранил своё главное преимущество: робот позволяет оператору находиться в безопасном месте — на расстоянии до 1 тыс. м. Это особенно актуально, когда спасателям приходится иметь дело с минами-ловушками, цель которых — поразить сапёра. На данный момент машина проходит опытную эксплуатацию. Мы планируем завершить испытания во втором полугодии 2024 года», — сказал индустриальный директор кластера обычных вооружений и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев.

Также инженеры внесли в конструкцию несколько других изменений и адаптировали размеры и вес робота-сапёра под габариты обычного грузовика, чтобы его было удобнее перевозить к месту работ.

Трал «Шмеля» получил бойки, которые предназначены для нейтрализации небольших противопехотных мин, в том числе ПФМ-1 «Лепесток».

Противопехотная мина нажимного действия «Лепесток» ПФМ-1 на поле в районе Бахмута в Донецкой области

РИА Новости

© Виктор Антонюк

Напомним, что силы киевского режима с лета 2022 года с помощью кассетных боеприпасов забрасывали населённые пункты Донбасса противопехотными фугасными минами «Лепесток». Они не оснащены механизмом самоликвидации, то есть будут лежать, пока их не уничтожат или пока на них не наступит человек.

Многие из этих взрывных устройств упали в Донецке, на территории и в окрестностях городов Ясиноватая и Волноваха, Горловка и других населённых пунктах. С тех пор некоторые из этих мин продолжают представлять опасность для местных жителей.

«Принципиально новый уровень»

Разработки автоматизированных роботов-сапёров в России идут уже много лет, однако сейчас стали доступны технологии, которые могут сделать такие изделия, как МГР-4 «Шмель», ещё более эффективными, отметил в разговоре с RT кандидат военных наук Сергей Суворов.

«Этому направлению исследований уже более 20 лет. Но теперь появились технологии, которые позволяют роботам-сапёрам выйти на принципиально новый уровень. Теперь они могут вести разминирование и обезвреживание взрывных устройств с большей эффективностью и, что немаловажно, сохраняя работоспособность», — подчеркнул эксперт.

МГР-4 «Шмель»

globallookpress.com

© Belkin Alexey/news.ru

Разработки наподобие МГР-4 «Шмель» будут особенно актуальны после завершения спецоперации, считает Суворов.

«В зоне спецоперации ВСУ бесконтрольно устанавливают взрывные устройства-ловушки и прокладывают минные поля. Поэтому разработка и поставка в новые регионы роботов-сапёров очень актуальна. Использование роботизированных средств разминирования сохранит жизнь российским сапёрам», — уверен Суворов.

Аналогичной точки зрения придерживается военный эксперт Кирилл Фёдоров.

«Рано или поздно спецоперация закончится, и наступит мир. Тогда встанет вопрос, как приводить плодородные земли новых регионов России в состояние, пригодное к использованию. Для сапёров там будет работы не на один год. До сих пор обнаруживают боеприпасы времён Второй мировой, и понятно, что очень долго придётся избавляться от опасных взрывных устройств на этих территориях», — подчеркнул Фёдоров в разговоре с RT.

Он добавил, что сейчас роботизированные платформы уже успешно используются для различных задач, и их номенклатура будет увеличиваться.

«Следующий этап — это платформы с искусственным интеллектом, которые смогут работать в полностью автономном режиме. Минные поля — это насущная проблема при освобождении от ВСУ наших городов и деревень. Поэтому разработка роботов-сапёров — одна из важнейших задач военной промышленности», — говорит Фёдоров.

По его словам, общая площадь территории новых регионов России очень обширна, и на её разминирование уйдёт много лет.

«Все критически необходимые площади можно разминировать за несколько месяцев, но чтобы очистить всю землю, чтобы её можно было вспахивать, не боясь, что на мину наедет мирный колхозник, — для этого потребуется больше времени», — добавил эксперт.

Опыт СВО позволит ещё больше усовершенствовать роботов-сапёров, уверен аналитик.

«Натренированного сапёра ничто не заменит, но такие роботы, как «Шмель», смогут существенно снизить риск для их жизни. У нас есть роботы, которые тушат пожары, но иногда и человеку приходится заходить в пламя. С минами то же самое — люди всё равно будут принимать в этом участие. Но такие роботы помогут сохранить им жизнь, и мы увидим ещё не одну модель подобных агрегатов в ближайшем будущем. Роботы такого типа использовались ещё в Сирии. Но СВО очень сильно всё изменила, и модернизация этой техники будет продолжаться наряду со спецоперацией. Роботы, которые есть сейчас, — это далеко не последние модели, и в ближайшее время мы увидим новые разработки в этой сфере», — заключил Фёдоров.