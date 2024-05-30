Беспилотный разведчик: на что способен модернизированный российский дрон Supercam S350M

Обновлённый российский беспилотник Supercam S350M может работать в качестве ретранслятора сигнала, рассказали в группе компаний «Беспилотные системы». Новая функция позволяет увеличить дальность применения ударных БПЛА. Кроме того, Supercam стал более устойчив к воздействию средств радиоэлектронной борьбы и получил усовершенствованные оптико-электронные системы. По словам аналитиков, дроны типа Supercam S350M позволяют оперативно выявлять позиции противника в зоне СВО. Эксперты отмечают, что следующим шагом в развитии устройств этого класса должно стать повышение их автономности и увеличение времени работы.

Модернизированный российский БПЛА Supercam S350M теперь обладает функцией ретранслятора, рассказали в группе компаний «Беспилотные системы».

«Обновлённый Supercam S350M способен выполнять функцию ретранслятора, что создаёт возможность комплексного применения совместно с ударными БПЛА и увеличивает дальность их применения», — заявил представитель предприятия в комментарии РИА Новости.

В новой версии дрона видеопоток сразу передаётся на средства огневого поражения, добавили разработчики.

«Уже сейчас создана возможность передачи видеопотока с борта разведчика на средство поражения и автоматической обработки с выведением целеуказания и его передачи в систему управления тактического звена», — отметили в «Беспилотных системах».

Кроме этого, Supercam стал более устойчив к воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника. Ранее производитель также отмечал, что у модернизированного дрона был улучшен и ряд других характеристик.

«У нового Supercam S350M снижена взлётная масса, почти на 20% увеличено время полёта, повышена устойчивость к воздействию средств РЭБ, увеличено количество частотных каналов радиолинии. Кроме того, изображение, получаемое с камер, стало ещё более чётким и неискажённым вибрациями, то есть улучшена работа оптико-электронных систем в части гирокомпенсации», — сообщили ТАСС в компании.

Supercam S350M

© supercam.aero

Инженеры подчёркивают, что модернизация дрона осуществляется в сотрудничестве с военнослужащими, выполняющими боевые задачи в зоне специальной военной операции.

«Условия реальных боевых действий и новые системы противодействия БПЛА, которые появляются у противника, требуют постоянного обновления характеристик, поэтому мы проводим модернизацию этих комплексов и повышаем их помехоустойчивость. Наши конструкторы и разработчики постоянно взаимодействуют с участниками СВО и чётко понимают необходимость всех средств разведки и поражения», — отметили в «Беспилотных системах».

Говоря об обновлённом Supercam S350M, военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин обратил внимание, что наличие ретранслятора позволяет существенно увеличить дальность действия ударных дронов.

«Такая опция повышает дальность канала связи с БПЛА. Например, некоторые радиостанции могут работать лишь на расстоянии 10 км. А если поднять ретранслятор на 100—200 м, эта дальность может возрасти, условно говоря, до 30 км», — пояснил эксперт в комментарии RT.

«Модульные композитные элементы»

Напомним, БПЛА Supercam S350M предназначен для наблюдения и разведки, защиты государственных границ, мониторинга объектов топливно-энергетического комплекса и решения различных задач в гражданском секторе.

Максимальная длительность полёта базовой версии дрона составляет 4,5 часа с передачей информации на дальность до 100 км. Скорость аппарата может варьироваться в диапазоне от 65 до 120 км/ч, а рабочая высота полёта достигает 5 км.

Время развёртывания комплекса — не более 15 минут. Запуск беспилотника осуществляется с помощью эластичной или пневматической катапульты. Для посадки используется парашют с системой отцепа строп.

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Размах крыла беспилотника достигает 3,2 м, а предельный взлётный вес — 11,5 кг. Supercam S350M может оснащаться фото- и видеоаппаратурой на стабилизаторах, тепловизионным оборудованием, устройством для определения радиационного фона, газоанализатором и системой лазерного сканирования.

Возможности дрона могут быть расширены за счёт установки модулей автоматического сопровождения и удержания цели, приёмников геодезического класса, широкополосного защищённого видеоканала с дальностью передачи данных 50—100 км и командно-телеметрической радиолинии с возможностью работы в режиме ППРЧ (псевдослучайной перестройки рабочей частоты).

БПЛА способен летать как в автоматическом, так и в полуавтоматическом режиме. Среди ключевых особенностей беспилотного комплекса разработчики выделяют оперативность сборки, модульные композитные элементы, взаимозаменяемые и комбинированные полезные нагрузки c унифицированными гиростабилизированными платформами, систему отцепа консолей крыла при посадке для предотвращения возможных повреждений.

Помимо Supercam S350, в линейку продукции группы компаний «Беспилотные системы» входят ещё десять БПЛА различных классов. Среди них стоит выделить дрон Supercam SX300H. Он выполнен по гибридной аэродинамической схеме, совмещающей в себе преимущества аппаратов самолётного и вертолётного типов.

Supercam SX300H

© supercam.aero

Благодаря этому беспилотник может выполнять зависание, а также вертикальные взлёт и посадку с любой неподготовленной поверхности, что позволяет использовать его на объектах с ограниченными размерами взлётно-посадочной площадки. Такая конструкция расширяет сферу применения дрона, добавляют разработчики.

Компания производит и беспилотники коптерного типа, в том числе Supercam X6M2, X6M2Lidar и X4 с различной взлётной массой и дальностью полёта.

«Повышать степень автономности»

В ГК «Беспилотные системы» Supercam S350 называют одним из флагманов среди БПЛА и подчёркивают, что он активно используется в ходе СВО.

«В зоне специальной военной операции эти БПЛА выполняют функции разведки и наведения — это глаза наших бойцов. S350 уже зарекомендовал себя в войсках», — отметили в компании.

Ранее о работе операторов Supercam на фронте рассказал военкор RT Александр Симонов. В репортаже командир расчёта с позывным Ермак отмечает, что такие БПЛА используются в том числе для корректировки огня артиллерии.

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По словам директора Научно-исследовательского института робототехники и процессов управления Южного федерального университета Вячеслава Пшихопова, основная задача подобных аппаратов — выявление позиций и техники противника на поле боя.

«Разведывательный дрон должен в первую очередь оперативно определить расположение сил и средств противника на передовой, чтобы затем передать эти координаты для нанесения удара», — рассказал он в разговоре с RT.

Как напомнил Виктор Литовкин, помимо Supercam S350, в зоне СВО используются и другие подобные аппараты, в том числе дроны компании ZALA, а также БПЛА типа «Элерон» и «Орлан».

Вячеслав Пшихопов полагает, что сейчас перед российскими конструкторами стоит задача совершенствования этих образцов техники сразу по нескольким направлениям.