«Уже давно вовлечены в конфликт»: как США «одобряют» использование американского оружия для ударов по России

США поддерживают «самооборону» Украины против российских военных позиций внутри РФ, отметил представитель Госдепа Мэттью Миллер. По его словам, об этом объявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Ранее Владимир Зеленский назвал «шагом вперёд» послание Соединённых Штатов относительно использования американского оружия для ударов по России. По мнению экспертов, последние решения и заявления американцев доказывают, что Вашингтон де-факто напрямую участвует в украинском конфликте.

Вашингтон объявил о поддержке «самообороны» Украины против российских военных позиций внутри РФ. Об этом информировал руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Сегодня госсекретарь Энтони Блинкен провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Госсекретарь Блинкен подчеркнул неизменную поддержку Украины Соединёнными Штатами, среди прочего в том, что касается её способности самообороны в отношении российских военных позиций, которые находятся через границу внутри России и с которых Кремль осуществляет атаки на Украину», — говорится в сообщении.

Ранее, 31 мая, Владимир Зеленский заявил, что Киев получил от США послание относительно использования поставляемого американского оружия для ударов по России, назвав этот документ «шагом вперёд».

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Как сообщила в тот же день газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, США разрешат Киеву использовать для ударов по территории РФ, прилегающей к Харьковской области, РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию.

«В администрации Байдена впервые заявили, что позволят украинским силам наносить ограниченные удары по целям на территории России с помощью поставляемых США вооружений, что явилось значительным изменением курса. Эта новая мера позволит украинским силам использовать средства артиллерии и стрелять ракетами малой дальности из пусковых установок (РСЗО. — RT) HIMARS по командным пунктам, складам оружия и другим объектам на территории России, используемым российскими войсками для совершения атак в Харьков (Харьковской области. — RT) на северо-востоке Украины», — говорится в материале.

По данным газеты Politico, в Киеве разочарованы частичным снятием запрета США на атаки западным оружием по территории России, поскольку использование таких вооружений будет «географически ограниченным».

«Де-факто вовлечены в конфликт»

Как отмечают эксперты, слова Блинкена о поддержке Украины относительно «её способности самообороны» в отношении российских военных позиций внутри РФ лишний раз подтверждают тот факт, что Вашингтон уже напрямую формулирует Киеву задание бить по территории России.

«При этом украинские военнослужащие не только не могут использовать ракеты ATACMS, Storm Shadow и SCALP без данных разведки НАТО, то есть без целеуказания, они и в целом не могут их самостоятельно эксплуатировать. И это то, о чём ранее говорили представители российского военно-политического руководства, в первую очередь президент России Владимир Путин. Дело в том, что системами ATACMS непосредственно на поле боя управляют американские расчёты. В случае, если это франко-британские крылатые ракеты, то ими управляют инструкторы из Франции и Великобритании. Никаких иных вариантов тут быть не может», — подчеркнул военный эксперт Александр Хроленко в разговоре с RT.

Пуск ракеты ATACMS

globallookpress.com

© Defense Ministry

Он также считает, что аналогичная схема действует и при применении ВСУ зенитно-ракетных комплексов типа Patriot, которые, по его словам, «очень сложны в управлении».

«Там чрезвычайно непростая логистика, нужен многочисленный коллектив для того, чтобы эта батарея функционировала. Как для эксплуатации ATACMS, так и для использования Patriot необходимо присутствие американцев или других каких-то натовских военнослужащих на поле боя. То есть когда американцы что-то разрешают или запрещают, они это, по сути, говорят самим себе», — пояснил Хроленко.

По его словам, полётное задание для ракет не просто формируется в странах НАТО и доставляется на ракетные комплексы Украины, оно «создаётся всей военной структурой блока».

«Если речь идёт о ракетах ATACMS, то их использование украинскими военнослужащими курируют в первую очередь структуры Пентагона, интегрированные тем или иным образом на поле боя с ВСУ. И непосредственно полётное задание в эту ракету или координаты на какие-то цели закладываются на месте, в точке старта, военнослужащими США, если мы говорим о ракете оперативно-тактической», — пояснил Хроленко.

В свою очередь, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин назвал «танцем с бубнами» разрешение Вашингтона для Киева наносить атаки по территории России.

«США и другие страны НАТО уже давно де-факто вовлечены в вооружённый конфликт с Россией. А такого рода разрешения — это попытка институализировать контакты американских и натовских военных с ВСУ», — рассказал Мухин в комментарии RT.

«Официальная отмашка»

Кроме того, Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба во время того же телефонного разговора условились завершить переговоры о гарантиях безопасности, указал Миллер.

«Они договорились в ближайшие несколько недель финализировать двусторонние переговоры о долгосрочных договорённостях в области безопасности. Кроме того, они обсудили влияние недавно поступившей американской военной помощи на поле боя. Госсекретарь Блинкен подчеркнул неизменную поддержку Соединёнными Штатами суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, а также приверженность США восстановлению страны», — отмечается в сообщении.

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30 мая газета The Financial Times сообщила, что США близки к подписанию двустороннего пакта о безопасности с Украиной. Как информировало издание со ссылкой на источники, американский президент Джо Байден и Владимир Зеленский могут заключить соглашение на полях саммита Группы семи (G7), который пройдёт в Италии в июне. По данным FT, эта договорённость станет самой значимой в серии документов о безопасности, которые Украина уже заключила с другими странами — членами НАТО. Соглашение будет содержать положения о долгосрочной поддержке Киева со стороны Вашингтона, включая обучение украинских военнослужащих, обмен разведданными и экономическую помощь.

По мнению экспертов, Вашингтон и Киев спешат договориться о гарантиях безопасности на фоне плачевного положения ВСУ на поле боя, и разрешение Вашингтона для ВСУ наносить удары по территории России может стать частью этого соглашения. Однако такого рода действия США не только наращивают эскалацию, но и могут спровоцировать зеркальный ответ со стороны России.

«ВС РФ уже сейчас уничтожают командные центры и пункты сосредоточения военных специалистов США и НАТО на территории Украины, причём в приоритетном порядке. Пока речь идёт о зоне СВО, но если Вашингтон и его союзники продолжат раздражать Россию, дело может дойти до других мер, направленных против всех объектов, которые помогают проецировать возможности США и НАТО на украинский театр военных действий», — отметил Хроленко.

Со своей стороны, Алексей Мухин не исключил, что, если Вашингтон продолжит подобную политику, речь может пойти об асимметричном ответе со стороны России.

«Это приведёт к новому витку эскалации, в чём будут виноваты именно США и НАТО, которые с таким пафосом и помпой принимают авантюрное решение, давая уже официальную отмашку ВСУ на удары по территории России западным оружием», — заключил Мухин.