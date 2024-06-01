Politico: в Киеве разочарованы частичным снятием запрета США на атаки по России

Власти Украины разочарованы частичным снятием запрета США на удары западным оружием по территории России.

«Два человека, близкие к администрации Зеленского, заявили, что в Киеве присутствует некоторое разочарование из-за того, насколько географически ограниченным будет использование Украиной американского оружия», — сообщает Politico.

В Пентагоне ранее подтвердили, что администрация американского президента Джо Байдена разрешила ВСУ наносить удары оружием США по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы.

В Венгрии назвали безумством возможные удары ВСУ по России западным оружием.

Как подчеркнул 28 мая президент России Владимир Путин, Москва внимательно наблюдает за заявлениями об ударах вглубь территории страны.

Российский лидер, в частности, напомнил, что высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки, а полётное задание для таких вооружений могут вносить только высококвалифицированные специалисты на основе этих разведданных.

Полётное задание для некоторых систем готовится не украинскими военнослужащими, а представителями стран НАТО, подчеркнул президент России.