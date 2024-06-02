Мишустин: Чилингаров внёс большой вклад в развитие отечественной науки
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Глава российского правительства выразил соболезнование коллегам, а также родным и близким усопшего. Он отметил, что Чилингаров был неутомимым естествоиспытателем, а также мужественным и решительным человеком, принимавшим участие в спасательных операциях.
«Долгие годы Артур Николаевич занимал ответственные посты в Государственном комитете СССР по гидрометеорологии, внёс большой вклад в развитие отечественной науки, освоение Арктики и Антарктики», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале кабмина.
Ранее со словами соболезнования к родным и близким парламентария обратился президент России Владимир Путин.