Мишустин: Чилингаров внёс большой вклад в развитие отечественной науки

Депутат Государственной думы и полярный исследователь Артур Чилингаров, умерший 1 июня на 85-м году жизни, внёс большой вклад в развитие отечественной науки и освоение Арктики и Антарктики. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Глава российского правительства выразил соболезнование коллегам, а также родным и близким усопшего. Он отметил, что Чилингаров был неутомимым естествоиспытателем, а также мужественным и решительным человеком, принимавшим участие в спасательных операциях.

«Долгие годы Артур Николаевич занимал ответственные посты в Государственном комитете СССР по гидрометеорологии, внёс большой вклад в развитие отечественной науки, освоение Арктики и Антарктики», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале кабмина.

Ранее со словами соболезнования к родным и близким парламентария обратился президент России Владимир Путин.