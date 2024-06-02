RT в Telegram
Подпишись

Бастрыкину доложат о ситуации с травмированием школьницы на сборах в Ленобласти

Короткая ссылка
Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ситуации с травмированием 13-летней девочки на туристических сборах в Ленинградской области.
Бастрыкину доложат о ситуации с травмированием школьницы на сборах в Ленобласти
  • © Предоставлено пресс-службой СК России

Как сообщили в пресс-службе ведомства, во время проведения тренировки руководители отряда не организовали безопасный спуск со скалодрома, в результате чего ребёнок неправильно застегнул страховочный карабин и сорвался со значительной высоты. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в результате падения школьница получила переломы поясничного и грудного отделов позвоночника, а также левой руки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить