Бастрыкину доложат о ситуации с травмированием школьницы на сборах в Ленобласти

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ситуации с травмированием 13-летней девочки на туристических сборах в Ленинградской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, во время проведения тренировки руководители отряда не организовали безопасный спуск со скалодрома, в результате чего ребёнок неправильно застегнул страховочный карабин и сорвался со значительной высоты. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в результате падения школьница получила переломы поясничного и грудного отделов позвоночника, а также левой руки.