RT в Telegram
Подпишись

В Ленобласти школьница сорвалась с высоты на туристических сборах

Короткая ссылка
Несчастный случай произошёл во время туристических сборов на берегу реки Вуоксы в Ленинградской области. Семиклассница сорвалась с высоты и получила серьёзные травмы.
В Ленобласти школьница сорвалась с высоты на туристических сборах
  • РИА Новости

Как сообщает 78.ru, воспитанница одного из лицеев Санкт-Петербурга во время сборов в посёлке Лосево сорвалась с каната, который был натянут на высоте нескольких метров.

В результате падения она получила переломы поясничного и грудного отделов позвоночника, а также левой руки. Девочку экстренно доставили в больницу. В настоящее время угрозы её жизни нет. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось о проверке, начатой прокуратурой после падения ребёнка из окна квартиры в Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить