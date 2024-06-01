В Ленобласти школьница сорвалась с высоты на туристических сборах

Несчастный случай произошёл во время туристических сборов на берегу реки Вуоксы в Ленинградской области. Семиклассница сорвалась с высоты и получила серьёзные травмы.

Как сообщает 78.ru, воспитанница одного из лицеев Санкт-Петербурга во время сборов в посёлке Лосево сорвалась с каната, который был натянут на высоте нескольких метров.

В результате падения она получила переломы поясничного и грудного отделов позвоночника, а также левой руки. Девочку экстренно доставили в больницу. В настоящее время угрозы её жизни нет. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось о проверке, начатой прокуратурой после падения ребёнка из окна квартиры в Петербурге.