В Ленобласти школьница сорвалась с высоты на туристических сборах
- РИА Новости
Как сообщает 78.ru, воспитанница одного из лицеев Санкт-Петербурга во время сборов в посёлке Лосево сорвалась с каната, который был натянут на высоте нескольких метров.
В результате падения она получила переломы поясничного и грудного отделов позвоночника, а также левой руки. Девочку экстренно доставили в больницу. В настоящее время угрозы её жизни нет. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
Ранее сообщалось о проверке, начатой прокуратурой после падения ребёнка из окна квартиры в Петербурге.