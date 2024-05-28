В Петербурге прокуратура начала проверку после падения ребёнка из окна
Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«По предварительной информации, на момент инцидента в жилье находилась мать малолетнего, которая отвлеклась на непродолжительное время», — сказано в сообщении.
Ребёнка с многочисленными травмами госпитализировали в Детскую больницу №19 им. Раухфуса.
Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее в Магнитогорске следователи СК России проводили проверку по факту падения ребёнка из окна.