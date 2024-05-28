В Петербурге прокуратура начала проверку после падения ребёнка из окна

Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга начала проверку после того, как шестилетний мальчик выпал из окна квартиры второго этажа в доме на Кирочной улице.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По предварительной информации, на момент инцидента в жилье находилась мать малолетнего, которая отвлеклась на непродолжительное время», — сказано в сообщении.

Ребёнка с многочисленными травмами госпитализировали в Детскую больницу №19 им. Раухфуса.

Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в Магнитогорске следователи СК России проводили проверку по факту падения ребёнка из окна.