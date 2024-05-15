В Магнитогорске проводят проверку по факту падения ребёнка из окна

В Магнитогорске следователи СК России проводят проверку по факту падения ребёнка из окна.

Об этом сообщает URA.RU.

«В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших случившемуся. По результатам будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении СК России по региону.

По данным ведомства, девочка самостоятельно залезла на подоконник, открыла створку, навалилась на москитную сетку и выпала. В этот момент её мама отошла в другую комнату.

Ранее сообщалось, что в Иванове женщина с ребёнком упали в шахту грузового подъёмника.