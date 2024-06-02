Додик: власти Федерации БиГ перепродают оружие Киеву через несколько стран

Власти Федерации Боснии и Герцеговины (мусульманско-хорватская часть страны) производят и поставляют оружие Украине, перепродавая через несколько государств, сообщил президент Республики Сербской Милорад Додик.

Об этом пишет РИА Новости.

«Мы можем видеть, что куда поставляется, и следить за этим», — заявил он, добавив, что крупнейшие заказчики в последнее время — страны Североатлантического альянса, а также государства, относящиеся к арабскому миру.

По словам Додика, так выяснилось, что Испания перепродавала.

«Но они никогда не делают этого из первых рук — из БиГ, например, в Швейцарию, а оттуда — на Украину. Нет, они устраивают три-четыре перепродажи», — отметил он.

Ранее Додик заявил, что сербы всегда будут на стороне русских, вне зависимости от событий или позиции Запада.