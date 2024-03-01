Милорад Додик: сербы всегда будут на стороне России

Сербы всегда будут на стороне русских, вне зависимости от событий или позиции Запада.

Такое мнение в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову выразил президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.

«Что бы ни случилось, сербы будут на стороне русских», — сказал он.

При этом Додик подчеркнул, что это «сводит с ума» Запад.

«Это то, почему они считают, что сербов необходимо наказать», — добавил президент.

Ранее Додик в интервью RT рассказал о влиянии конфликта на Украине на Республику Сербскую.

Также он рассказал, что в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным пожелал ему дальнейших побед.