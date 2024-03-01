Милорад Додик: сербы всегда будут на стороне России
Такое мнение в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову выразил президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.
«Что бы ни случилось, сербы будут на стороне русских», — сказал он.
При этом Додик подчеркнул, что это «сводит с ума» Запад.
«Это то, почему они считают, что сербов необходимо наказать», — добавил президент.
Ранее Додик в интервью RT рассказал о влиянии конфликта на Украине на Республику Сербскую.
Также он рассказал, что в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным пожелал ему дальнейших побед.