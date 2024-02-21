Додик рассказал о влиянии украинского конфликта на Республику Сербскую

Президент Республики Сербской Милорад Додик в интервью RT рассказал о влиянии конфликта на Украине на Республику Сербскую.

Он подчеркнул, что события на Украине сильно влияют на Республику Сербскую.

«Как я уже сказал, Запад находится в коллективной истерике против России. Они требуют, чтобы все в регионе присоединились к санкциям. Республика Сербская, как и Сербия, этого не сделали», — заявил Додик.

Он отметил, что Республика Сербская подвергается практически ежедневному давлению со стороны Запада.

«С другой стороны, нарушена коммуникация, в первую очередь торговая и экономическая, с Российской Федерацией, что ухудшает уже хорошо налаженные экономические взаимоотношения. С третьей стороны, сам Запад испытывает экономические проблемы», — сообщил Додик.

Ранее он отмечал, что вызовы, с которыми столкнулись и Россия, и Республика Сербская, лишь укрепили двусторонние партнёрские отношения.

По его мнению, Москва проводит верную внешнеполитическую линию, стремясь защитить свои интересы.