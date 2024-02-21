Додик рассказал, что в ходе переговоров с Путиным пожелал ему дальнейших побед
- kremlin.ru
Он сообщил, что гордится встречей с Путиным в Казани.
«Я пожелал ему дальнейших побед. Я сказал, что все его победы, победы России — и наши победы тоже. И мы верим, что Россия на правильной стороне. Стороне свободы людей, народов и стран. Президент Путин в этом плане реализует очень важную миссию в нынешнее время», — подчеркнул Додик.
Ранее в ходе переговоров в Казани Путин выразил благодарность Додику за поддержание регулярных отношений между странами.