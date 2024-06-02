Двое подростков погибли, ещё двое пострадали в ДТП в Красноярском крае
- © РИА Новости / Павел Лисицын
По данным региональной прокуратуры, ещё двое подростков 13 и 14 лет получили травмы. Их госпитализировали. Пятому подростку медицинская помощь не понадобилась.
В сообщении отмечается, что находившийся за рулём автомобиля подросток ранее состоял на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних.
Ранее сообщалось о ДТП с участием грузового и двух легковых автомобилей на 56-м км МКАД, в результате которого погибли три человека.