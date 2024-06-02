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Двое подростков погибли, ещё двое пострадали в ДТП в Красноярском крае

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Смертельная авария произошла в Эвенкийском районе Красноярского края, где 14-летний юноша не справился с управлением автомобиля и вылетел в кювет. В результате ДТП погибли сам водитель и ещё один подросток.
Двое подростков погибли, ещё двое пострадали в ДТП в Красноярском крае
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

По данным региональной прокуратуры, ещё двое подростков 13 и 14 лет получили травмы. Их госпитализировали. Пятому подростку медицинская помощь не понадобилась.

В сообщении отмечается, что находившийся за рулём автомобиля подросток ранее состоял на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних.

Ранее сообщалось о ДТП с участием грузового и двух легковых автомобилей на 56-м км МКАД, в результате которого погибли три человека.

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