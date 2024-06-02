Воздушную тревогу объявили в двух регионах Украины

Режим предупреждения об угрозе с воздуха объявили в двух регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

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Согласно этим данным, сирены воздушной тревоги звучат в Днепропетровской и Харьковской областях страны. Ранее воздушную тревогу объявляли в семи областях Украины. Также сообщалось о взрывах, прогремевших в Днепропетровске.