В Госдуме поддержали закон об ипотечных каникулах

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Анна Лушникова
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал RT решение президента России Владимира Путина подписать закон об ипотечных каникулах на срок до шести месяцев для заёмщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
В Госдуме поддержали закон об ипотечных каникулах
  • РИА Новости

«Я позитивно отношусь к этому закону, тем более я один из авторов документа. Во-первых, мы исходили из послания президента Федеральному собранию. Во-вторых, из того, что это действительно необходимая поддержка наших граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию. Этот закон позволяет заёмщикам получить каникулы и, соответственно, в течение шести месяцев постараться решить возникшие проблемы», — сказал он.

По словам депутата, теперь у граждан появится время для того, чтобы договориться с банком о «дальнейших шагах в пользу заёмщика». 

«Теперь ситуаций, когда набегают пени и штрафы и образовываются долги, будет намного меньше», — сказал Аксаков.

Ранее Путин подписал закон об ипотечных каникулах на срок до шести месяцев для заёмщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Заёмщик сможет при наступлении сложных жизненных обстоятельств, например в случае потери работы или снижении дохода, взять перерыв в обслуживании ипотечного кредита на шесть месяцев, не опасаясь повышенных штрафов и риска потерять квартиру.

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