В Госдуме поддержали закон об ипотечных каникулах

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал RT решение президента России Владимира Путина подписать закон об ипотечных каникулах на срок до шести месяцев для заёмщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

«Я позитивно отношусь к этому закону, тем более я один из авторов документа. Во-первых, мы исходили из послания президента Федеральному собранию. Во-вторых, из того, что это действительно необходимая поддержка наших граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию. Этот закон позволяет заёмщикам получить каникулы и, соответственно, в течение шести месяцев постараться решить возникшие проблемы», — сказал он.

По словам депутата, теперь у граждан появится время для того, чтобы договориться с банком о «дальнейших шагах в пользу заёмщика».

«Теперь ситуаций, когда набегают пени и штрафы и образовываются долги, будет намного меньше», — сказал Аксаков.

Ранее Путин подписал закон об ипотечных каникулах на срок до шести месяцев для заёмщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Заёмщик сможет при наступлении сложных жизненных обстоятельств, например в случае потери работы или снижении дохода, взять перерыв в обслуживании ипотечного кредита на шесть месяцев, не опасаясь повышенных штрафов и риска потерять квартиру.