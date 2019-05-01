Путин подписал закон об ипотечных каникулах на срок до 6 месяцев

Президент России Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах на срок до шести месяцев для заёмщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Закон, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, распространяется как на новые, так и на действующие кредитные договоры.

Заёмщик сможет при наступлении сложных жизненных обстоятельств, например в случае потери работы или снижении дохода, взять перерыв в обслуживании ипотечного кредита на шесть месяцев, не опасаясь повышенных штрафов и риска потерять квартиру.

Размер среднемесячных выплат по кредиту для оформления ипотечных каникул должен превышать 50% среднемесячного дохода заёмщика.

По выбору заёмщика может быть приостановлено исполнение обязательств по кредиту или уменьшен размер периодических платежей. Ипотечные каникулы будут предоставляться по кредитам, размер которых не превышает 15 млн рублей.

22 апреля Совет Федерации одобрил закон об ипотечных каникулах для оказавшихся в трудной жизненной ситуации заёмщиков.