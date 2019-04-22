Совфед одобрил закон об ипотечных каникулах

Совет Федерации одобрил закон об ипотечных каникулах для оказавшихся в трудной жизненной ситуации заёмщиков, передаёт РИА Новости.

Документ позволит человеку при сложных обстоятельствах взять паузу в обслуживании ипотечного кредита на полгода без опасения получить повышенные штрафы и риска потерять квартиру.

Нормы закона распространяются на любые кредиты — как в рублях, так и в валюте. При этом каникулы будут предоставляться по кредитам, размер которых не превышает 15 млн рублей.

19 апреля Госдума приняла данный законопроект в третьем, окончательном чтении.

В марте президент Владимир Путин призвал распространить каникулы на все ипотечные кредиты, в том числе выданные ранее.