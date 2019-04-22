Совфед одобрил закон об ипотечных каникулах
- РИА Новости
Документ позволит человеку при сложных обстоятельствах взять паузу в обслуживании ипотечного кредита на полгода без опасения получить повышенные штрафы и риска потерять квартиру.
Нормы закона распространяются на любые кредиты — как в рублях, так и в валюте. При этом каникулы будут предоставляться по кредитам, размер которых не превышает 15 млн рублей.
19 апреля Госдума приняла данный законопроект в третьем, окончательном чтении.
В марте президент Владимир Путин призвал распространить каникулы на все ипотечные кредиты, в том числе выданные ранее.