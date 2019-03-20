Путин поручил распространить ипотечные каникулы на уже выданные кредиты

Каникулы должны будут распространяться на все ипотечные кредиты, в том числе выданные ранее, заявил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, «по общему правилу закон обратной силы не имеет», однако во время оглашения послания Федеральному собранию такая оговорка сделана не была.

«Люди, конечно, восприняли это так, что эти налоговые каникулы будут распространяться на все, выданные в том числе и ранее, ипотечные кредиты. Но как в народе говорят: «Слово не воробей, вылетит — не поймаешь», поэтому я вас прошу исполнить именно в таком виде. Исходить из того, что это делается в порядке исключения», — цитирует Путина РИА Новости.

Он отметил, что в Центральном банке данное решение поддерживают.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлёв в беседе с НСН рассказал, как Центробанк сможет контролировать предоставление ипотечных каникул российскими банками.