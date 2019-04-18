Госдума приняла закон об ипотечных каникулах для граждан страны, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

По новому закону, ипотечные каникулы длительностью до полугода могут быть предоставлены заёмщикам при потере кормильца, в случае временной нетрудоспособности в течение двух месяцев, признания инвалидом I или II группы, а также при сокращении дохода семьи более чем на 30%.

Кроме того, на каникулы смогут рассчитывать россияне, у которых увеличится число находящихся на иждивении детей или инвалидов I или II группы, при снижении дохода на 20% и повышении объёма ежемесячных выплат на 40%.

Сумма кредитов во всех случаях не должна превышать 15 млн рублей.

В течение ипотечных каникул граждане смогут приостановить выплаты по ипотеке либо уменьшить их размер без риска потерять переданное в залог единственное жильё.

20 марта президент России Владимир Путин заявил, что необходимо распространить каникулы на все ипотечные кредиты, в том числе выданные ранее.