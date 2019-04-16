Госдума приняла во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах
- РИА Новости
«Ипотечные каникулы продолжительностью до полугода могут быть предоставлены по просьбе заёмщика, оказавшегося в трудной жизненной ситуации», — говорится в сообщении.
Уточняется, что к этому относится, например, потеря кормильца, временная нетрудоспособность в течение двух месяцев, а также признание инвалидом I или II группы и снижение семейного дохода супругов более чем на 30%.
«В течение всего срока ипотечных каникул не допускается обращение взыскания на предмет ипотеки, то есть переданное в залог единственное жильё не может быть изъято», — добавили в пресс-службе.
Как передаёт РИА Новости, такие «каникулы» будут предоставлять по кредитам, размер которых не превышает 15 млн рублей. Позже это число определит правительство с учётом региональных особенностей.
Третье чтение проекта запланировано на 18 апреля. В первом чтении законопроект был одобрен 21 марта.
20 марта глава государства Владимир Путин подчеркнул, что каникулы должны распространяться на все ипотечные кредиты, в том числе выданные ранее.
В Совете Федерации рассказали НСН, как ЦБ сможет контролировать предоставление ипотечных каникул банками.