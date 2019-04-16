Госдума приняла во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах

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Государственная дума приняла во втором чтении проект закона об ипотечных каникулах. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Госдума приняла во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах
  • РИА Новости

«Ипотечные каникулы продолжительностью до полугода могут быть предоставлены по просьбе заёмщика, оказавшегося в трудной жизненной ситуации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что к этому относится, например, потеря кормильца, временная нетрудоспособность в течение двух месяцев, а также признание инвалидом I или II группы и снижение семейного дохода супругов более чем на 30%.

«В течение всего срока ипотечных каникул не допускается обращение взыскания на предмет ипотеки, то есть переданное в залог единственное жильё не может быть изъято», — добавили в пресс-службе.

Как передаёт РИА Новости, такие «каникулы» будут предоставлять по кредитам, размер которых не превышает 15 млн рублей. Позже это число определит правительство с учётом региональных особенностей.

Третье чтение проекта запланировано на 18 апреля. В первом чтении законопроект был одобрен 21 марта.

20 марта глава государства Владимир Путин подчеркнул, что каникулы должны распространяться на все ипотечные кредиты, в том числе выданные ранее. 

В Совете Федерации рассказали НСН, как ЦБ сможет контролировать предоставление ипотечных каникул банками.

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