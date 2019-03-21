Госдума одобрила законопроект об ипотечных каникулах
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Как заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, это первый проект закона, который был разработан в рамках реализации послания президента России Владимира Путина.
Глава государства отмечал, что каникулы должны распространяться на все ипотечные кредиты, в том числе уже выданные.
Соответствующий законопроект был внесён в Госдуму 28 февраля.
В Совете Федерации рассказали НСН, как ЦБ сможет контролировать предоставление ипотечных каникул банками.