Госдума одобрила законопроект об ипотечных каникулах

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Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах, информирует РИА Новости.
Госдума одобрила законопроект об ипотечных каникулах
  • ©duma.gov.ru

Как заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, это первый проект закона, который был разработан в рамках реализации послания президента России Владимира Путина.

Глава государства отмечал, что каникулы должны распространяться на все ипотечные кредиты, в том числе уже выданные. 

Соответствующий законопроект был внесён в Госдуму 28 февраля.

В Совете Федерации рассказали НСН, как ЦБ сможет контролировать предоставление ипотечных каникул банками.

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