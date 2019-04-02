В ЦБ поддержали идею исключить элитное жильё из ипотечных каникул

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина поддерживает идею не распространять ипотечные каникулы на займы, взятые на покупку элитной недвижимости.
В ЦБ поддержали идею исключить элитное жильё из ипотечных каникул
  • РИА Новости

«Ипотечные каникулы должны, наверное, даваться тем, кто имеет пороговое значение задолженности, чтобы не распространять это на очень дорогие квартиры. Всё-таки это социальная мера, мера поддержки людей, которые попали в такую жизненную ситуацию», — цитирует её ТАСС.

Соответствующее заявление глава ЦБ сделала в ходе выступления на заседании межрегионального банковского совета при Совете Федерации.

Ранее Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах.

Соответствующий законопроект был внесён в Госдуму 28 февраля.

В Совете Федерации рассказали НСН, как ЦБ сможет контролировать предоставление ипотечных каникул банками.

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