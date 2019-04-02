В ЦБ поддержали идею исключить элитное жильё из ипотечных каникул

Глава Банка России Эльвира Набиуллина поддерживает идею не распространять ипотечные каникулы на займы, взятые на покупку элитной недвижимости.

«Ипотечные каникулы должны, наверное, даваться тем, кто имеет пороговое значение задолженности, чтобы не распространять это на очень дорогие квартиры. Всё-таки это социальная мера, мера поддержки людей, которые попали в такую жизненную ситуацию», — цитирует её ТАСС.

Соответствующее заявление глава ЦБ сделала в ходе выступления на заседании межрегионального банковского совета при Совете Федерации.

Ранее Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах.

Соответствующий законопроект был внесён в Госдуму 28 февраля.

В Совете Федерации рассказали НСН, как ЦБ сможет контролировать предоставление ипотечных каникул банками.