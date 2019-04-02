В ЦБ поддержали идею исключить элитное жильё из ипотечных каникул
- РИА Новости
«Ипотечные каникулы должны, наверное, даваться тем, кто имеет пороговое значение задолженности, чтобы не распространять это на очень дорогие квартиры. Всё-таки это социальная мера, мера поддержки людей, которые попали в такую жизненную ситуацию», — цитирует её ТАСС.
Соответствующее заявление глава ЦБ сделала в ходе выступления на заседании межрегионального банковского совета при Совете Федерации.
Ранее Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах.
Соответствующий законопроект был внесён в Госдуму 28 февраля.
В Совете Федерации рассказали НСН, как ЦБ сможет контролировать предоставление ипотечных каникул банками.