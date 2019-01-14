Суд взыскал с больницы в Татарстане 530 тысяч рублей после смерти новорождённой

Альметьевский городской суд Республики Татарстан постановил взыскать 530 тыс. рублей с Альметьевской детской городской больницы после смерти новорождённого ребёнка. Об этом RT рассказал юрист «Зоны права» Андрей Сучков.

В исковом заявлении родители умершей девочки — Альбина Дадаханова и Ринат Муслимов — просили суд взыскать с ГАУЗ «Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром» 2,5 млн рублей в счёт компенсации морального вреда.

«Перед заседанием представитель больницы предложил заключить мировое соглашение на сумму 200 тыс. рублей каждому из истцов, с чем мы были категорически не согласны из-за мизерности суммы», — рассказал Сучков.

По его словам, «был присуждён именно тот размер компенсации, который устроил ответчика».

«Безусловно, мы будем обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции», — сказал он.

Как рассказал юрист, эксперты страховой компании выявили многочисленные нарушения при оказании медицинской помощи пациентке.

«СК предъявил обвинение неонатологу, которую позднее суд оправдал, однако судебно-медицинская экспертиза, проведённая в рамках уголовного судопроизводства, установила, что «запоздалое оперативное родоразрешение явилось причиной рождения ребёнка в состоянии, потребовавшем проведения реанимационных мероприятий, и способствовало фатальному исходу», — указал Сучков.

В июне 2013 года женщина родила дочь в ГАУЗ «Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром», но через три дня ребёнок скончался от двухсторонней тотальной пневмонии с тяжёлыми осложнениями.

Ранее в Архангельской области вынесли приговор врачу-неонатологу по делу о смерти младенца.

В конце декабря URA.RU передавало, что Кунашакскую райбольницу обязали выплатить компенсацию за неверный диагноз, поставленный трёхлетней девочке.