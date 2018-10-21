Военнослужащие ЮВО отправились в Пакистан на учения «Дружба-2018»
«Военнослужащие Южного военного округа убыли в Исламскую Республику Пакистан для участия в третьем совместном российско-пакистанском военном учении «Дружба-2018» в горной местности», — заявили в ведомстве.
Российские военнослужащие отправятся в Пакистан со своим штатным стрелковым вооружением и боеприпасами. Кроме этого, они берут с собой горное снаряжение и полную экипировку.
В российско-пакистанских учениях примут участие более 70 военнослужащих горной мотострелковой бригады ЮВО, которая дислоцирована в Карачаево-Черкесии.
Целью совместных учений является укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран. Военнослужащие обменяются опытом, им предстоит отработать взаимодействие при выполнении учебно-боевых задач в условиях горной местности.
Отмечается, что церемония открытия учений должна пройти 22 октября в Черате.
Учения продлятся до 4 ноября.
Ранее Пакистан заявил о намерении в феврале 2019 года провести совместные военно-морские учения с Россией, США, Китаем и другими странами.