В Пакистане анонсировали совместные учения с Россией и США

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Пакистан заявил о намерении в феврале 2019 года провести совместные военно-морские учения с Россией, США, Китаем и другими странами.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника штаба ВМС Пакистана адмирала Зафара Махмуда Аббаси.

«Американские, российские, китайские ВМС (примут участие в совместных учениях). Учения продлятся четыре дня в Карачи», — заявил он.

По словам Аббаси, подобные учения Пакистаном проводятся раз в два года. Последние манёвры состоялись в 2017 году, в них приняли участие 35 стран, в том числе Россия, США и Китай. 

В Пакистане надеются, что в 2019 году в учениях примут участие ВМС 50 государств.

В сентябре 2017 года пакистанские военные прибыли в Россию для участия в совместных двусторонних учениях «Дружба-2017».

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