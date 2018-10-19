В Оренбургской области проводят проверку по факту отравления малолетнего ребёнка лекарствами

Полиция Александровского района Оренбургской области проводит проверку по факту отравления малолетнего ребёнка лекарствами, сообщает RIA56.

Пострадавший госпитализирован. По словам матери, он взял препараты на прикроватной тумбочке.

«По факту случившегося сотрудники полиции инициировали проверку», — заявили в пресс-службе регионального УМВД.

Сотрудники правоохранительных органов также напомнили о правилах хранения потенциально опасных веществ и призвали не оставлять лекарства в доступных для детей местах.

Ранее Nation News сообщало, что в Санкт-Петербурге госпитализирован 11-летний школьник, отравившийся парами ртути.