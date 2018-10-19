В Оренбургской области проводят проверку по факту отравления малолетнего ребёнка лекарствами
- РИА Новости
Пострадавший госпитализирован. По словам матери, он взял препараты на прикроватной тумбочке.
«По факту случившегося сотрудники полиции инициировали проверку», — заявили в пресс-службе регионального УМВД.
Сотрудники правоохранительных органов также напомнили о правилах хранения потенциально опасных веществ и призвали не оставлять лекарства в доступных для детей местах.
Ранее Nation News сообщало, что в Санкт-Петербурге госпитализирован 11-летний школьник, отравившийся парами ртути.