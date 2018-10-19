В Оренбургской области проводят проверку по факту отравления малолетнего ребёнка лекарствами

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Полиция Александровского района Оренбургской области проводит проверку по факту отравления малолетнего ребёнка лекарствами, сообщает RIA56.
В Оренбургской области проводят проверку по факту отравления малолетнего ребёнка лекарствами
  • РИА Новости

Пострадавший госпитализирован. По словам матери, он взял препараты на прикроватной тумбочке.

«По факту случившегося сотрудники полиции инициировали проверку», — заявили в пресс-службе регионального УМВД.

Сотрудники правоохранительных органов также напомнили о правилах хранения потенциально опасных веществ и призвали не оставлять лекарства в доступных для детей местах.

Ранее Nation News сообщало, что в Санкт-Петербурге госпитализирован 11-летний школьник, отравившийся парами ртути.

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