Движение поездов на красной ветке метро Москвы восстановлено
Движение поездов на Сокольнической линии метро Москвы восстановлено.
- © Агентство городских новостей «Москва»
Об этом сообщается в Twitter метрополитена.
«Движение поездов на Сокольнической линии введено в график», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на красной ветке метро Москвы увеличены интервалы движения поездов из-за инцидента с пассажиром.
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