Движение поездов на красной ветке метро Москвы восстановлено

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Движение поездов на Сокольнической линии метро Москвы восстановлено.
Движение поездов на красной ветке метро Москвы восстановлено
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Об этом сообщается в Twitter метрополитена.

«Движение поездов на Сокольнической линии введено в график», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на красной ветке метро Москвы увеличены интервалы движения поездов из-за инцидента с пассажиром.

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