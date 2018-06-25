Движение поездов на красной ветке метро Москвы восстановлено

Движение поездов на Сокольнической линии метро Москвы восстановлено.

Об этом сообщается в Twitter метрополитена.

«Движение поездов на Сокольнической линии введено в график», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на красной ветке метро Москвы увеличены интервалы движения поездов из-за инцидента с пассажиром.