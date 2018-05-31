МЧС: более 50 человек пострадали от сильного ветра в регионах ЦФО и ПФО

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В результате сильного ветра в регионах Центрального и Приволжского федеральных округов пострадали более 50 человек.
МЧС: более 50 человек пострадали от сильного ветра в регионах ЦФО и ПФО
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

«Пострадали 52 человека, в том числе шесть из них дети, 23 человека из числа пострадавших госпитализированы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что было нарушено энергоснабжение около двух тысяч населённых пунктов, были повалены более 500 деревьев и пяти широкоформатных конструкций.

Накануне, как сообщало kp.ru, Московский зоопарк закрыли для посетителей из-за непогоды.

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