МЧС: более 50 человек пострадали от сильного ветра в регионах ЦФО и ПФО
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
«Пострадали 52 человека, в том числе шесть из них дети, 23 человека из числа пострадавших госпитализированы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что было нарушено энергоснабжение около двух тысяч населённых пунктов, были повалены более 500 деревьев и пяти широкоформатных конструкций.
Накануне, как сообщало kp.ru, Московский зоопарк закрыли для посетителей из-за непогоды.