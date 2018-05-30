Московский зоопарк закрыли из-за штормового предупреждения

Московский зоопарк закрыли для посетителей из-за непогоды, сообщает kp.ru.

Как напомнили в зоосаде, в связи с прогнозируемыми опасными природными явлениями столичное правительство объявило штормовое предупреждение.

«Во избежание непредвиденных ситуаций, связанных с погодой, а также какого бы то ни было риска для жизни посетителей, было принято решение закрыть Московский зоопарк на вход», — рассказали в учреждении.

Зоосад приносит извинения за доставленные неудобства.

Ранее в МЧС предупредили о сильном ветре в Москве 30 мая.

23 мая портал RIA56 сообщал, что спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в Оренбургской области.