Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в Оренбургской области

Из-за аномально жаркой погоды на территории Оренбургской области в региональном управлении МЧС прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность, сообщает RIA56.

По информации Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 24 по 28 мая местами сохранится чрезвычайная пожароопасность — пятый класс.

Неблагоприятная пожарная обстановка вызвана жаркой сухой погодой и порывистым ветром.

Спасатели призвали население быть внимательнее и не использовать открытый огонь на природе и во время дачных работ.

Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале разработали маршруты патрулирования в связи с запретом разводить костры в лесу.