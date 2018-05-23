Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в Оренбургской области
По информации Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 24 по 28 мая местами сохранится чрезвычайная пожароопасность — пятый класс.
Неблагоприятная пожарная обстановка вызвана жаркой сухой погодой и порывистым ветром.
Спасатели призвали население быть внимательнее и не использовать открытый огонь на природе и во время дачных работ.
Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале разработали маршруты патрулирования в связи с запретом разводить костры в лесу.