Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в Оренбургской области

Короткая ссылка
Из-за аномально жаркой погоды на территории Оренбургской области в региональном управлении МЧС прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность, сообщает RIA56.

По информации Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 24 по 28 мая местами сохранится чрезвычайная пожароопасность — пятый класс.

Неблагоприятная пожарная обстановка вызвана жаркой сухой погодой и порывистым ветром.

Спасатели призвали население быть внимательнее и не использовать открытый огонь на природе и во время дачных работ.

Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале разработали маршруты патрулирования в связи с запретом разводить костры в лесу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных