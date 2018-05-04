На Ямале разработали маршруты патрулирования в связи с запретом разводить костры в лесу

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа напомнили о запрете разводить костры и жарить шашлыки в лесу, сообщает URA.RU.

Региональный департамент природно-ресурсного регулирования разработал маршруты патрулирования лесной зоны. Нарушителям грозят штрафы.

Как отметили в пресс-службе местного правительства, такие меры связаны со сложной ситуацией с природными пожарами.

В апреле портал «ВашГород.ру» сообщал, что в Кемеровской области ввели особый противопожарный режим.