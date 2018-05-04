На Ямале разработали маршруты патрулирования в связи с запретом разводить костры в лесу
Власти Ямало-Ненецкого автономного округа напомнили о запрете разводить костры и жарить шашлыки в лесу, сообщает URA.RU.
Региональный департамент природно-ресурсного регулирования разработал маршруты патрулирования лесной зоны. Нарушителям грозят штрафы.
Как отметили в пресс-службе местного правительства, такие меры связаны со сложной ситуацией с природными пожарами.
В апреле портал «ВашГород.ру» сообщал, что в Кемеровской области ввели особый противопожарный режим.
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