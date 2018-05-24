В страховой компании прокомментировали ситуацию с впавшим в кому в Португалии ребёнком из России

Короткая ссылка
Представитель страховой компании в разговоре с RT прокомментировал ситуацию с впавшим в кому в Португалии двухлетним мальчиком из России.
В страховой компании прокомментировали ситуацию с впавшим в кому в Португалии ребёнком из России
  • © www.hseit.pt

«Наша страховая компания гарантирует оплату медицинских расходов и транспортировку ребёнка в пределах полной суммы страхового покрытия. На данный момент все вопросы, связанные с оплатой, решены. Ассистанская компания занимается организацией коммерческого рейса для транспортировки пострадавшего ребёнка в Москву», — заявили в компании.

В Минздраве России сообщили, что ведомство и специалисты ФГБУ «ВЦМК «Защита» контролируют состояние двухлетнего ребёнка.

В настоящее время ведётся активная работа по организации доставки его в Россию.

Отец мальчика Михаил Коростелёв на своей странице в Facebook сообщил, что его сын Тихон находится в реанимации больницы Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira в коме с подключённым аппаратом искусственной вентиляции легких.

«Есть подозрения на серьёзные повреждения головного мозга», — заявил он.

Накануне стало известно, что двухлетний мальчик из Москвы во время отдыха в Португалии впал в кому. Отец ребёнка рассказал, что его сын перенёс ларингит. После суток в больнице врач выписал мальчика, но вскоре у него вновь поднялась температура, а во время транспортировки в госпиталь произошла остановка сердца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить