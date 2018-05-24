В страховой компании прокомментировали ситуацию с впавшим в кому в Португалии ребёнком из России

Представитель страховой компании в разговоре с RT прокомментировал ситуацию с впавшим в кому в Португалии двухлетним мальчиком из России.

«Наша страховая компания гарантирует оплату медицинских расходов и транспортировку ребёнка в пределах полной суммы страхового покрытия. На данный момент все вопросы, связанные с оплатой, решены. Ассистанская компания занимается организацией коммерческого рейса для транспортировки пострадавшего ребёнка в Москву», — заявили в компании.

В Минздраве России сообщили, что ведомство и специалисты ФГБУ «ВЦМК «Защита» контролируют состояние двухлетнего ребёнка.

В настоящее время ведётся активная работа по организации доставки его в Россию.

Отец мальчика Михаил Коростелёв на своей странице в Facebook сообщил, что его сын Тихон находится в реанимации больницы Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira в коме с подключённым аппаратом искусственной вентиляции легких.

«Есть подозрения на серьёзные повреждения головного мозга», — заявил он.

Накануне стало известно, что двухлетний мальчик из Москвы во время отдыха в Португалии впал в кому. Отец ребёнка рассказал, что его сын перенёс ларингит. После суток в больнице врач выписал мальчика, но вскоре у него вновь поднялась температура, а во время транспортировки в госпиталь произошла остановка сердца.