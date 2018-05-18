На юге Москвы четверо воспитанников детсада отравились бензиновым растворителем

Следователи возбудили дело по факту отравления бензиновым растворителем воспитанников детского сада на юге Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного СК.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, воспитатели оставили на столе бутылку из-под воды, в которой ранее развели бензиновый растворитель. Четверо детей выпили содержимое бутылки после занятий по физкультуре, они госпитализированы.

В настоящее время здоровью детей ничего не угрожает.

Ранее в Санкт-Петербурге возбудили дело после массового отравления детей в детском саду.

Также Nation News сообщало, что в Вологодской области возбуждено уголовное дело после массового отравления школьников.