В Петербурге возбуждено дело после массового отравления детей в детском саду

В Санкт-Петербурге по факту массового отравления детей в детском саду возбуждено уголовное дело.

«10 мая 2018 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК России («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей»)», — говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

В ходе проверки прокуратурой установлено, что сотрудники детского сада нарушали требования санитарно-эпидемиологического законодательства, что повлекло массовое отравление.

Ранее Nation News сообщало, что в Вологодской области было возбуждено уголовное дело после массового отравления школьников.