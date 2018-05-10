В Петербурге возбуждено дело после массового отравления детей в детском саду

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В Санкт-Петербурге по факту массового отравления детей в детском саду возбуждено уголовное дело.
В Петербурге возбуждено дело после массового отравления детей в детском саду
  • РИА Новости

«10 мая 2018 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК России («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей»)», — говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

В ходе проверки прокуратурой установлено, что сотрудники детского сада нарушали требования санитарно-эпидемиологического законодательства, что повлекло массовое отравление.

Ранее Nation News сообщало, что в Вологодской области было возбуждено уголовное дело после массового отравления школьников.

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